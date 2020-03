TORINO. Vuole soldi per la droga e picchia compagna, arrestato

Ha picchiato la compagna per farsi dare i soldi necessari all’acquisto di una dose di cocaina. Con questa accusa un italiano di 39 anni è stato arrestato a Torino dalla polizia. E’ successo nel quartiere Barriera Nizza. Gli agenti, intervenuti dopo una segnalazione, hanno trovato la donna in strada con il volto tumefatto e il pigiama macchiato di sangue. L’uomo – descritto come consumatore abituale di stupefacenti e soggetto a frequenti crisi di rabbia – ha cercato di avventarsi su di lei anche in presenza dei poliziotti, ma è stato neutralizzato. Per la donna la prognosi è stata di dieci giorni. Secondo i primi accertamenti, gli episodi di violenza sono cominciati alcuni mesi fa.

Commenti