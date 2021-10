Si è conclusa, lo scorso lunedì 18 ottobre, la 33esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal claim sensazionale, “Vita Supernova”. Una delle più importanti manifestazioni italiane dell’editoria è tornata finalmente in presenza, a Lingotto Fiere. Un numero di visitatori che è andato oltre le aspettative, circa 150.000 persone. “Il Salone con più visitatori di sempre. Ne avevo ipotizzati 70-80.000. Risultati oltre i nostri sogni”, ha riportato entusiasta il direttore del Salone, Nicola Lagioia.

Un folto e variegato pubblico – dal 14 al 18 ottobre 2021 – composto per la maggior parte da giovani; 715 editori; 2.000 ospiti da ogni parte del mondo e 1.200 eventi su di un layout studiato per garantire la maggior sicurezza possibile nel pieno rispetto del Protocollo anti contagio CoVID-19. Al Salone hanno avuto accesso solo le persone dotate di green pass e mascherina.

Focus sul Tema dell’edizione 2021, la “Vita Supernova”, un riferimento a Dante, di cui quest’anno si festeggiano i 700 anni dalla morte. La supernova è un’esplosione stellare di enorme potenza: con la sua luce può illuminare ciò che resterebbe al buio, ma la sua energia ha anche una forza distruttiva. Numerosi gli argomenti trattati al Salone, tra i quali: pandemia, tutela dell’ambiente, biodiversità, democrazie liberali, ricostruzione economica e giustizia sociale.

Autori, autrici e personaggi di fama internazionale si sono dati appuntamento a Torino per ragionare insieme sulla ‘nuova vita’ che ci aspetta e riflettere su grandi temi d’attualità, trattati non solo dal punto di vista letterario, ma anche filosofico, scientifico, tecnico, artistico, giornalistico e cinematografico.

Tra gli ospiti lo scrittore spagnolo Javier Cercas; la scrittrice francese Valerie Perrin; Georgi Gospodinov, vincitore del Premio Strega Europeo 2021; il giurista Gustavo Zagrebelsky, il medico Mauro Salizzoni; il divulgarore scientifico Alberto Angela; la giornalista Lili Gruber; ed ancora, l’attore Carlo Verdone; lo sportivo Claudio Marchisio; il Ministro della Cultura Dario Franceschini; l’ingegnere Tommaso Ghidini; il fisico Guido Tonelli; il neuroscienziato Giorgio Vallortigara e tanti altri nomi illustri.

A beneficiare del successo dell’evento anche l’economia della capitale sabauda; infatti, secondo le stime dell’Osservatorio alberghiero della Camera di commercio di Torino, tra sabato 16 e domenica 17 ottobre l’occupazione alberghiera si è attestata all’84%, con un picco pari all’85,8%, un incremento del 18,5% rispetto alla settimana precedente.

Il Salone del Libro Off, come di consueto, ha portato i libri e gli autori del Salone in tutte le circoscrizioni della città di Torino e in altre sedi del Piemonte, presso scuole, biblioteche, musei, teatri, ospedali, case popolari, strade, botteghe e parchi. L’iniziativa è durata fino al 21 ottobre, con oltre 300 appuntamenti tra incontri con autori, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, mostre, concerti, letture, dibattiti e workshop.

Quando sarà il prossimo Salone? Data plausibile – in linea con la tradizione – un ritorno al mese di maggio del 2022, stesso periodo però dell’altrettanto attesissimo evento Eurovision song contest 2022, ma non temete: Torino è già al lavoro per evitare il rischio di una sovrapposizione!

