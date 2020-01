TORINO. Vendono via web il furgone rubato ma il proprietario li scopre

Vendere via internet un furgone rubato non è stata una buona idea per un 44enne di Torino e un 23enne residente in un campo nomadi: il proprietario dell’automezzo ha visto l’inserzione, apparsa su una piattaforma specializzata, e ha chiamato i carabinieri. I militari hanno preso contatto con gli acquirenti e, dopo avere concordato un prezzo intorno ai 3.500 euro hanno fissato un appuntamento in via Bormida, dove è scattata la trappola: i due sono stati denunciati per ricettazione.

Commenti