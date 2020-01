TORINO. Vandalizzano la carrozza di un treno e si filmano, denunciati

Con l’accusa di avere devastato le carrozze di un treno due ragazzi sono stati denunciati dalla polizia ferroviaria dello scalo di Torino-Porta Susa. E’ accaduto su un convoglio della tratta regionale Milano-Torino. Sono stati scaricati degli estintori e tagliati alcuni sedili. I ragazzi, che avevano filmato il loro raid con un cellulare, sono cittadini italiani di origine straniera già conosciuti dalle forze dell’ordine. Uno dei due era in possesso di un martello frangivetro asportato da una carrozza, di un coltello a serramanico di 10 cm e di sostanze stupefacenti. Ora entrambi saranno chiamati a rispondere di danneggiamento aggravato, furto aggravato e porto abusivo d’armi. Oltre a questo intervento, la polizia ferroviaria ieri ha svolto una serie di servizi di prevenzione e vigilanza nelle stazioni e sui treni a livello interregionale, potenziando i dispositivi di sicurezza per la tutela dei viaggiatori sia in Piemonte che in Valle d’Aosta. Sono state identificate 746 persone. Nella stazione di Arquata Scrivia (Alessandria) gli agenti del comando di Novi Ligure hanno denunciato, a seguito di un intervento per un diverbio un quarantottenne marocchino per esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

