TORINO. Università,acqua da soffitti biblioteca Palazzo Nuovo

Acqua dai soffitti della biblioteca Tabacco di Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell’università di Torino, dove ieri si è rotto un tubo dell’impianto idrico. A denunciarlo il gruppo universitario Studenti Indipendenti che su Facebook posta anche un video sullo stato della biblioteca. “Fuori c’è il sole, alla Tabacco piove – si legge – E ieri, per l’ennesima volta, la Tabacco è stata resa inaccessibile”. Non è una novità, sostengono gli studenti. “Durante l’estate era stata chiusa per giorni a causa della rottura dell’impianto di condizionamento e sono frequenti i disservizi legati a parti della pavimentazione o dei soffitti pericolanti, senza tenere in considerazione i consueti secchi sparsi per l’edificio per raccogliere le infiltrazioni d’acqua durante le piogge”. L’Università ha già avviato i lavori di riparazione del guasto.

