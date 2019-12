TORINO. Un consigliere del Pd scrive su Facebook: “Ciriostaisereno come Rosso…”

Due fotografie di politici che partecipano a manifestazioni di protesta a Torino: nella prima (dei No Ztl) c’è il governatore Alberto Cirio, nella seconda (Sì Tav – Appendino dimettiti) l’ex assessore regionale Roberto Rosso. Il commento è “Speriamo portino bene come l’ultima volta con Rosso” con l’hasthag “Ciriostaisereno”. Questo il post pubblicato su Facebook da Gianvito Pontrandolfo, consigliere nella circoscrizione IV per il Pd. Rosso è stato arrestato il 20 dicembre con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso. Il capogruppo di Forza Italia nel consiglio di circoscrizione, Marco Fontana, definisce “indegna” l’iniziativa di Pontrandolfo. “Ecco – dichiara – dove sta finendo la politica. Una immensa cloaca dove qualsiasi basso istinto può essere espresso pubblicamente rimanendo impunito. Quando si è un eletto bisognerebbe mantenere una certa sobrietà visto che si è chiamati a rappresentare tutti i cittadini e non si è più “l’uomo qualunque” che al bar può sproloquiare a piacere. Fa sorridere, per non piangere, che questo stesso consigliere sia tra i primi proponenti proprio in Circoscrizione di una Commissione contro l’odio, una mini Commissione Segre in salsa sabauda”.

