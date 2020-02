TORINO. Tumori: melanoma in aumento in Italia, ma cala la mortalità

L’incidenza del melanoma in Italia, e in modo particolare a Torino, mostra un trend in costante aumento, ma la diagnosi precoce e la prevenzione permettono di ridurne la mortalità. Il tema è al centro secondo Congresso di Oncologia dermatologica, dal titolo ‘Terapie innovative in Dermo-oncologia – non solo melanoma’, in programma venerdì 7 e sabato 8 febbraio a Torino. Ad organizzarlo sono la Clinica Dermatologica universitaria, diretta dalla professoressa Maria Teresa Fierro, e la Dermatologia chirurgica, diretta dalla dottoressa Virgina Caliendo, della Città della Salute di Torino. Il congresso si propone di sviluppare le tematiche emergenti in ambito non solo di melanoma, ma anche delle altre neoplasie cutanee, coniugandole con le rispettive implicazioni in ambito clinico terapeutico e soprattutto filtrandole attraverso il lavoro integrato multidisciplinare della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta.

