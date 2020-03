TORINO. Truffa del rip deal, terzetto inganna imprenditore londinese

Hanno cercato di raggirare un imprenditore londinese che commercia in immobili con la truffa del rip deal, ovvero uno scambio di beni con denaro falso. Tre uomini, un austriaco di 25 anni, un tedesco di 24 anni e un macedone di 23 anni, sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di Barriera Milano a Torino.

Il gruppo ha dato appuntamento alla vittima, 44 anni, in un locale per conferenze di via Cuneo, dicendole che volevano acquistare degli immobili in Inghilterra per conto di sedicenti magnati russi. All’imprenditore hanno spiegato di lavorare con transazioni in contanti e, tramite una macchinetta contasoldi, hanno fatto mostra della loro liquidità: 200mila euro in biglietti falsi da 200 euro.

Poi hanno chiesto alla vittima della truffa se poteva procurare loro diamanti e monete rare o antiche. Al termine dell’incontro hanno deciso di darsi appuntamento nel tardo pomeriggio per concludere l’affare, ma sono stati intercettati dalla polizia. Durante la perquisizione, gli agenti del commissariato Barriera Milano hanno sequestrato anche 10mila euro.

