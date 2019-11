TORINO. Trenitalia ufficializza il nuovo orario invernale

E’ questo il motivo sia di una diversa modulazione delle proposte commerciali sia di eventuali difformità di orari rispetto a quelli oggi in vigore.

La nuova offerta commerciale di Trenitalia in vigore dal 15 dicembre 2019 è il risultato del processo di assegnazione delle tracce orario fatte dal gestore della rete ferroviaria nazionale Rete Ferroviaria Italiana e delle richieste che questa ha fatto a tutte le Imprese ferroviarie.

Saranno 55 i collegamenti fra Torino e Milano previsti nell’orario in vigore dal 15 dicembre, di cui:

Nello specifico, per quanto riguarda i collegamenti da/per Torino, Trenitalia conferma che dal 25 novembre, concluso il caricamento sui sistemi di vendita, saranno acquistabili sul sito web trenitalia.com (a oggi già disponibile sui tutti i canali di vendita Trenitalia il 94% dell’offerta Frecce e l’89% dell’offerta commerciale complessiva) tutti i treni previsti dall’offerta commerciale inverno 2019-2020, Questi treni rientrano nella quota, pari all’11% dell’offerta commerciale complessiva, non ancora disponibile.

6 Torino – Venezia: via Milano Porta Garibaldi

26 Torino – Roma fast: via Milano Centrale

15 Torino – Roma: di cui 14 via Milano Porta Garibaldi; 1 via Milano Centrale

Tutti i collegamenti che arrivano/partono da Milano Centrale avranno coincidenze da e per Venezia a 25 minuti.

2 Torino – direttrice Adriatica via Milano Porta Garibaldi

Nell’ambito del processo di costruzione del nuovo orario RFI ha, infatti, riproposto alle Imprese ferroviarie di trasporto viaggiatori alcune azioni anche in termini di fermate, in particolare su Milano, chiedendo loro di utilizzare la stazione di Milano Porta Garibaldi per i collegamenti Torino – Venezia.