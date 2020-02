TORINO. Trapianti: Cardillo, la nostra rete è unita da nord a sud

“In questo momento di emergenza nazionale la rete trapianti dimostra ancora una volta di essere unita dal Nord al Sud del Paese, al servizio dei tanti pazienti in attesa di un organo”. E’ quanto afferma Massimo Cardillo, direttore del Centro nazionale trapianti, in merito al crossover che si è concluso a Torino. “Ringrazio – aggiunge – il Centro trapianti di rene di Torino, i centri di Padova, Palermo, Bari e i coordinamenti delle regioni coinvolte, per l’impegno e la collaborazione nell’avere portato a compimento questa catena di donazioni”.

Commenti