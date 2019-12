TORINO. Torino: approvate tariffe Tasi e Imu, aliquote invariate

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato nella tarda serata di ieri le delibere relative alle tariffe di Tasi e Imu per il 2020. Per il Tributo per i servizi indivisibili sono riconfermate le aliquote in vigore nel 2019. Inoltre, come previsto dal 2016, anche nel 2020 la Tasi non è dovuta per l’abitazione principale, così come per tutte le altre fattispecie ad essa equiparate, né agli immobili già soggetti a Imu. Il tributo si applica dunque solo ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita e che non siano affittati. Per questi ultimi è confermata l’aliquota del 2,5 per mille. Il gettito del tributo è stimato in 1 milione e 750mila euro. Anche per l’Imu sono confermate le aliquote del 2019, al 10,6 per mille per le unità abitative non destinate ad abitazione principale. L’imposta non è infatti applicabile a quest’ultima

né alle relative pertinenze, ad esclusione delle categorie catastali abitazioni di tipo signorile, ville e castelli. Le due delibere sono state approvate con i soli voti favorevoli della maggioranza. Il Consiglio prosegue oggi con l’approvazione delle altre delibere tariffarie e del Bilancio di previsione.

