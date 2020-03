TORINO. Torinesi in Siria: sorveglianza speciale per antagonista.

Il tribunale di Torino ha disposto due anni di sorveglianza speciale per Maria Edgarda Marcucci, una giovane antagonista che negli anni scorsi era stata in Siria per legarsi alle milizie curde in lotta contro l’Isis. I giudici hanno invece respinto la richiesta di misura, presentata dalla procura di Torino, per Paolo Andolina e Jacopo Bindi. Per Marcucci non è stato disposto il divieto di dimora. I pubblici ministeri avevano proposto la sorveglianza speciale sostenendo che l’esperienza maturata in un contesto bellico avrebbe reso i torinesi “socialmente pericolosi”. In precedenza il tribunale aveva respinto la medesima richiesta per altre due persone, Davide Grasso e Fabrizio Maniero.

Una “notizia incredibile che giunge a poche ore dall’anniversario della morte dei nostri compagni Lorenzo Orsetti e Anna Campbell”. Così, in una nota, i cinque torinesi finiti sotto accusa per essere stati in Siria al fianco delle milizie curde contro l’Isis, commentano la misura della sorveglianza speciale disposta a carico di uno di loro, Maria Edgarda Marcucci. “Dopo giorni di voci contraddittorie dal tribunale – si legge nella nota – sulle tempistiche della decisione sulla sorveglianza speciale agli italiani che hanno combattuto contro l’Isis in Siria, indiscrezioni di stampa rendono noto che questa misura sarebbe applicata per due anni alla sola Maria Edgarda Marcucci, che ha combattuto con le Unità di protezione delle donne curde (Ypj) nel 2018 ad Afrin”. Per commentare la notizia è stata convocata una conferenza stampa in streming in programma oggi alle 17.30 sulla piattaforma Gotomeeting.

