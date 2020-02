TORINO. Terremoto al vertice della Città della Salute

Terremoto al vertice della Città della Salute di Torino, tra le principali aziende ospedaliero-universitarie d’Italia, la più grande del Piemonte. Silvio Falco ha rassegnato le dimissioni da direttore generale. La notizia, anticipata da alcune testate online, è stata confermata da fonti qualificate. Era in carica dal giugno 2018. Non sono ancora noti i motivi della decisione, sulla quale potrebbero avere pesato le difficoltà di bilancio e i rapporti non sempre distesi con i vertici della sanità regionale.

