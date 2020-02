Tentano di rubare un camper per dormire, 5 arresti e una denuncia.

I Carabinieri della Stazione Torino Borgo Dora, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel quartiere Barriera Milano, hanno fermato 6 ragazzi maghrebini, tra i 17 e i 30 anni, tutti senza fissa dimora, perché hanno cercato di rubare un camper parcheggiato in via Cuneo a Torino.

È accaduto ieri mattina. Cinque arresti e una denuncia (per il minorenne) per tentato furto. I militari, intervenuti su segnalazione del proprietario che ha chiamato il 112, sono riusciti a bloccare il gruppo subito dopo aver forzato la portiera del camper, aver manomesso l’impianto elettrico e aver tentato di metterlo in moto.

Uno degli arrestati è stato trovato in possesso di un telefono cellullare, rubato a una ragazza italiana di Ciriè il 19 febbraio scorso. Per lui è scattata anche una denuncia per ricettazione mentre lo smartphone è stato restituito alla proprietaria. I fermati hanno detto che il camper sarebbe dovuto servire come dormitorio.

