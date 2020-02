TORINO. Tenta seminare polizia e si ribalta con auto, ricercato

Nel tentativo di seminare una volante della polizia, un’Audi TT bianca con a bordo due persone si è ribaltata in corso Lecce all’angolo via Medici, a Torino. Un uomo è fuggito, l’altro è stato soccorso dagli agenti; la sua posizione è al vaglio della Questura. Non è chiaro, al momento, per cui il conducente non abbia rispettato l’alt in zona Santa Rita. Dai primi accertamenti l’auto non risulta rubata e nell’abitacolo non sono state trovate armi o droga.

