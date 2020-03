TORINO. Tenta furto ma viene identificato, arrestato

Tempi duri per chi fa del crimine la propria professione. Ne sa qualcosa un cittadino di origini marocchine di 25 anni, pregiudicato, arrestato l’altra sera dalle volanti della polizia in una Torino deserta per le misure anti coronavirus.

Il giovane non ha fatto i conti con le poche persone presenti sulla metro quando, a bordo di una carrozza all’altezza della fermata Re Umberto, ha tentato di strappare il cellulare dalle mani di una passeggera.

Le telecamere lo hanno immortalato e per gli agenti è stato quasi un gioco da ragazzi identificarlo e attenderlo all’uscita della metro.

Il 25enne è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per inosservanza dei provvedimenti d’Autorità.

