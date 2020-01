TORINO. Tenta di rubare in negozio e picchia la dipendente, arrestata

Una 46enne di origini serbe è stata arrestata dalla polizia a Torino per aver cercato di rubare un portafoglio dalla borsa di una dipendente di Amsterdam Chips, il negozio di street food in via Garibaldi. Sorpresa da un ragazzo che lavora nel negozio, lo ha aggredito con calci e pugni. Fermata dagli agenti delle Volanti, è finita in manette per tentata rapina. La donna è un volto noto alle forze dell’ordine: a ottobre aveva messo a segno un furto sempre nel negozio di via Garibaldi e nel 2008 era stata arrestata (e poi condannata) per un tentato omicidio a Moncalieri. Insieme a un complice, aveva aggredito con una mazza da baseball e un posacenere Mladen Ilic, 55enne croato che doveva alla coppia 5mila euro.

