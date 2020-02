TORINO. Tensioni tra 5 Stelle e anarchici a Porta Palazzo

Tensioni nel quartiere torinese di Porta Palazzo tra esponenti del Movimento 5 Stelle, che avevano allestito un banchetto, e un gruppo di anarchici. “Siamo stati contestati, in modo un po’ aggressivo, da chi dice, più a parole che nei modi, di battersi contro la speculazione e le trasformazioni del quartiere”, denuncia su Facebook Valentina Sganga, capogruppo M5s al Comune di Torino, che assicura: “La nostra presenza nei quartieri continuerà. Ci è stato insegnato a non arrenderci e non intendiamo iniziare adesso”. La contestazione si inserisce nell’ambito della mobilitazione nazionale contro i Cpr, che questa mattina a Porta Palazzo ha visto scendere in strada anche chi contesta la realizzazione del nuovo ostello Combo. “Noi siamo in piazza per raccontare il lavoro che stiamo portando avanti e confrontarci, pacificamente, con tutti, anche con chi non è d’accordo con noi – sostiene Sganga -. A differenza di altri continuiamo a essere prima di tutto cittadini che vogliono cambiare la società e migliorare Torino. Non ci tiriamo indietro nemmeno di fronte a chi vorrebbe impedirci di far sentire la nostra voce”.

