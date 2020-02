TORINO. Studentessa trova portafogli e 2000 euro, lo porta a Polizia

Trova un portafogli con 1720 euro e 620 zloty polacchi e lo consegna alla polizia perché rintracci il proprietario. Protagonista dell’episodio, al Campus Einaudi di Torino, una giovane studentessa. All’interno del portafogli c’erano le quote pagate da alcuni studenti delle scuole superiori per partecipare a una visita in diversi luoghi dell’Olocausto, organizzata da un’associazione di Bologna nell’ambito del progetto ‘Promemoria Auschwitz’. Il proprietario, un ventottenne, avrebbe dovuto consegnare la somma ai responsabili del viaggio, ma aveva smarrito il portafoglio. Che ha potuto poi riprendere negli uffici del commissariato Dora Vanchiglia.

