TORINO. Studente ha malore in classe, salvato da defibrillatore

Il defibrillatore donato al liceo Giordano Bruno di Torino dall’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione Lorenzo Greco Onlus ha salvato la vita a uno studente. Il 21enne era in classe, quando ha improvvisamente perso i sensi. Immediati i soccorsi con le manovre di rianimazione cardiopolmonare e il posizionamento delle piastre del defibrillatore. Ora il giovane è ricoverato nell’unità coronarica dell’ospedale San Giovanni Bosco. Il tracciato elettrocardiografico estratto dalla memoria dello strumento salvavita è stato consegnato ai medici. “Il 6 febbraio 2014, a soli 12 anni, moriva Lorenzo Greco. Oggi, grazie a lui, abbiamo salvato una vita – dice Marcello Segre, presidente dell’associazione – Il defibrillatore era stato donato nell’aprile 2016 e il personale scolastico aveva partecipato a un corso per imparare l’intervento in caso di arresto cardiaco. Tutto questo oggi si è rivelato fondamentale per salvare la vita allo studente”.

