TORINO. Striscione contro Salvini: Appendino, non si augura morte

“Le differenze politiche si combattono con le idee, non augurando la morte a qualcuno”. Così la sindaca Chiara Appendino, a margine di un evento per Torino Città del Cinema, commenta lo striscione con la scritta ‘Salvini Torino non ti vuole, muori‘, affisso ieri fuori dal Lingotto in occasione della tappa torinese del tour nelle città italiane del leader della Lega Matteo Salvini. “Condanniamo quello striscione”, aggiunge Appendino ribadendo che “non si augura la morte a nessuno”.

