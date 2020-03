TORINO. Stalking: trentaduenne arrestato a Torino dalla polizia

Stalking: trentaduenne arrestato a Torino dalla polizia. Ha atteso sotto casa l’ex fidanzata con l’obiettivo di portarla a cena. Ma è stato l’ultimo di una lunga catena di episodi di stalking. Ed è per questo che un trentaduenne è stato arrestato a Torino dalla polizia.

Quando gli agenti della squadra volante sono intervenuti, davanti a una palazzina del quartiere Barriera Nizza, l’uomo ha sostenuto che non stava facendo niente di male: poi si è reso conto che stava per essere preso in consegna e, in quel momento, ha detto che una volta libero avrebbe ucciso l’ex fidanzata con le proprie mani. Nei giorni scorsi, la donna – che in precedenza aveva troncato la relazione a causa del comportamento violento del compagno – aveva presentato una denuncia.

Commenti