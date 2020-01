TORINO. Spari su vetrine caffetteria, carabinieri visionano filmati

Spari a Torino contro le vetrate della caffetteria Enjoy in via Foligno, colpite con cinque colpi di pistola. Sull’episodio, accaduto la scorsa notte, indagano i carabinieri che stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Il gestore del locale ha spiegato ai militari di non aver mai ricevuto minacce. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti anche che si sia trattato di una bravata.

