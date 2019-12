TORINO. Sindaci firmano il “Patto di Superga”. Messaggio a Chiara Appendino

Gli auspici sono di protesta a voler vedere il bicchiere mezzo vuoto, o di proposta se lo si preferisce mezzo pieno. Fatto sta ed è che domani alle 10,30 un gruppo di sindaci dell’area metropolitana saliranno a Superga per firmare un patto per una strategia di governance metropolitana condivisa per mettere le basi per un nuovo risorgimento metropolitano per il nuovo decennio 2020-2030.

“Chiaro” il messaggio a Chiara Appendino: “Così non si può più andare avanti….!”.

“Un’azione collegiale – scrivono in un comunicato – con finalità di supporto a Torino, alla città e al suo sistema di governance. La Città Metropolitana, la Regione, i Comuni, le aziende, i consorzi possono fare squadra e giocare un ruolo importante in un quadro di condivisione strategia sia per mantenere ruoli di indirizzo, controllo e risorse decisionali, sia per prospettare crescita e sviluppo sostenibili, buon auspicio e impegno dei nostri comuni per il nuovo decennio 2020-2030…”.

Hanno già aderito sindaci e amministratori dei comuni di: Collegno, Grugliasco, Rivoli, Settimo Torinese, Moncalieri, Nichelino, Beinasco, San Maurizio Canavese, Druento, Ciriè, Chivasso, Carmagnola, Rivalta, Bruino, Orbassano, Chieri, Volpiano, Bollengo, Rivarolo, Giaveno, Valperga, Airasca, San Gillio, Gassino, Trofarello, San Antonio di Susa…

