TORINO. Sfascia la casa con la falce e l’ascia dopo la lite con la compagna

Aveva nascosto sotto il letto un’ascia e una falce con lama d’acciaio lunga 40 cm con cui, al culmine di una lite con la compagna, aveva danneggiato l’abitazione, a Torino nel quartiere Barriera di Milano, distruggendo la porta d’ingresso, la camera da letto e il salotto. L’uomo è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti dopo che i vicini di casa avevano segnalato di aver sentito urla e insulti provenire dall’alloggio. Ai poliziotti, la donna ha raccontato mesi di violenze e maltrattamenti. Per paura, però, non aveva mai denunciato. L’uomo, finito in manette, ha cercato di giustificarsi dicendo di aver provocato il caos tirando pugni e unghiate contro le porte.

