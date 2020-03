TORINO. Servizio limitato dei treni e dei bus regionali

Piano di riduzione di bus e treni regionali completato. Tutte le aziende piemontesi del Trasporto Pubblico Locale hanno attivato la riduzione dei servizi annunciata venerdì scorso dalla Mobility Emergency Unit, l’unità di lavoro costituita da Regione Piemonte, Agenzia della mobilità piemontese, Trenitalia e GTT per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Dopo Trenitalia e GTT anche tutte le aziende di trasporto locale hanno rimodulato i servizi in base alle effettive esigenze del territorio. «La frequentazione dei mezzi è precipitata con riduzioni anche del 97% – sottolinea l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte Marco Gabusi -. È impressionante, ma è un dato positivo, perché significa che le persone stanno a casa. I servizi erogati sono equiparabili a quelli di un sabato in periodo estivo, con le scuole chiuse. Siamo in contatto con tutte le aziende per monitorare la situazione e siamo pronti ad operare ancora ulteriori riduzioni se il quadro generale di contenimento del virus lo richiederà».

L’Agenzia della mobilità piemontese ha contattato tutti i gestori dei servizi per sottolineare la necessità di contribuire a contenere la diffusione dell’epidemia, contemperando le necessità di garantire l’erogazione dei servizi minimi essenziali, di assicurare la tutela sanitaria dei lavoratori e dei passeggeri, di ripetere gli interventi di sanificazione e di proseguire con gli interventi quotidiani di disinfezione dei mezzi.

Importanti anche le misure organizzative richieste ai gestori: bloccare la salita e discesa dei viaggiatori dalla porta anteriore, favorendo l’utilizzo della porta centrale e posteriore; evitare la vendita di titoli di viaggio a bordo agevolando l’acquisto su canali alternativi; inibire l’accesso dell’area dell’autobus vicina al conducente e relativi posti a sedere, ad esempio la prima fila dei sedili e la relativa porzione di corridoio; mantenere la distanza interpersonale.

Le modifiche dei servizi sono comunicate all’utenza direttamente dalle aziende di trasporto attraverso i canali consueti, prediligendo siti e social. Oltre ai siti di Trenitalia (trenitalia.com), GTT (gtt.to.it), Agenzia della mobilità piemontese (mtm.torino.it), Servizio Ferroviario Metropolitano (sfmtorino.it) e Servizio Ferroviario Regionale (sfrpiemonte.it), muoversinpiemonte.it e muoversiatorino.it, informazioni specifiche vengono fornite da ogni singola aziende.

A.M.C. – Azienda Multiservizi Casalese www.amcasale.it A.T.A.P. – Azienda Trasporti Automobilistici Pubblici delle Provincie di Biella e Vercelli www.atapspa.it A.T.A.V. VIGO – Autolinee Torinesi Astigiane Vigo www.vigobus.it ACTP www.merloviaggi.com AMAG MOBILITA’ www.amagmobilita.it ARFEA – Aziende Riunite Filovie ed Autolinee www.arfea.it ASP – Asti Servizi Pubblici www.asp.asti.it AUTOINDUSTRIALE VIGO http://www.vigobus.it/ AUTOLINEE ACQUESI www.autolineeacquesi.com AUTOLINEE ALLASIA allasia-autolinee.allasiagroup.it AUTOLINEE GIACHINO www.autolineegiachino.it AUTOLINEE GIORS www.giorsbus.com AUTOLINEE nuova BENESE www.benese.it AUTOLINEE VAL BORBERA www.autolineevalborbera.it AUTOLINEE VALLE PESIO www.savgroup.it AUTOSERVIZI COMAZZI www.comazzibus.com AUTOSERVIZI GAROFALO Salvatore & C. www.autoservizigarofalo.com AUTOSERVIZI SQUILLARI www.autoservizigarofalo.it AUTOSTRADALE www.autostradale.it AVIOSIBUS di PONGOLI Abramo e AVIOSI Stefania www.aviosibus.it BARANZELLI NATUR www.baranzelli.it BELLANDO Tours www.bellandotours.it BOUCHARD ENZO & C. di Tiziana BOUCHARD & C. www.bouchardviaggi.it BUS COMPANY www.buscompany.it C.I.T. – Consorzio Intercomunale Trasporti www.citnovi.it CA.NOVA www.canovaspa.it CAVOURESE www.cavourese.it CHIESA www.chiesagroup.it CONSORZIO GRANDA BUS www.grandabus.it della PENNA autotrasporti dell’ing. Aldo Mauro & figli www.dellapenna.it DEMARCHI www.demarchimondoviaggi.com EXTRA.TO www.extrato.it GELOSOBUS www.gelosobus.it GHERRA www.gherra.it GTT – Gruppo Torinese Trasporti www.gtt.to.it GUNETTO AUTOLINEE www.gunettoautolinee.it INFRA.TO – Infratrasporti.To www.infrato.it MAESTRI Autoservizi di MAESTRI arch. Ivo & C. www.maestri-autoservizi.com MARLETTI AUTOLINEE SRL www.marletti.it NAVIGAZIONE LAGO D’ORTA www.navigazionelagodorta.it NUOVA BECCARIA www.viaggisac.com NUOVA S.A.A.R. www.viaggisac.com PIRAZZI AUTOSERVIZI www.pirazzi.it RATTI TOURS www.rattitours.it ROSSATTO CLAUDIO RT Piemonte – Riviera Trasporti Piemonte www.rtpiemonte.it S.A.A.M.O. – Società Autolinee Alto Monferrato Ovadese www.saamo.it S.A.C. www.viaggisac.com S.A.F. – Società Autoservizi Fontaneto www.safduemila.com S.A.V. Autolinee www.savgroup.it S.T.A.A.V. www.kubabaviaggi.it/Staav-Pullman.html S.T.A.C. – Società Trasporti Automobilistici Casalesi https://www.gruppostat.com/ S.T.N. – Società Trasporti Novaresi www.stnnet.it SADEM www.sadem.it SEREN di SEREN Bernardone Ernesto & C. STP – Società Trasporti Pubblici www.stpcuneo.it SUN www.sun.novara.it TPL Linea www.tpllinea.it TUNDO VINCENZO www.tundovincenzospa.it V.C.O. Trasporti www.vcotrasporti.it V.I.T.A. www.vitagroup.it VIAGGI FURNO www.furno.it VIAGGI MUNARO di Munaro Lorenzo & C. VI-MU VIAGGI ROSSATTO di Rossatto Roberto VOTTERO AUTOSERVIZI www.vottero.it

