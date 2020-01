TORINO. Sentenza prima difesa: Anm,nessuna superficialità magistrati

“Non corrisponde alla realtà l’immagine di una magistratura superficiale e disattenta”. Lo afferma, in una nota, l’Associazione Nazionale Magistrati (Anm) del Piemonte intervenendo sul caso della sentenza – poi strappata – pronunciata lo scorso mese ad Asti senza ascoltare la difesa. Il riferimento è alle affermazioni dei giorni scorsi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Asti e dell’Unione regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle d’Aosta.

L’Anm respinge “con fermezza qualsiasi tentativo di ascrivere strumentalmente un singolo episodio a una generalizzata e abituale superficialità nell’esercizio delle funzioni da parte dei magistrati in generale e dei colleghi astigiani in particolare; e vieppiù a un consapevole disegno di indebolire la fondamentale funzione della difesa nel processo penale. Si tratterebbe – sottolinea l’Anm – di un’accusa inaccettabile”.

Nell’attesa degli accertamenti in corso, l’Anm confida “sia definitivamente ristabilito il consolidato e abituale clima di leale e proficua collaborazione tra magistratura e avvocatura che da sempre contraddistingue gli uffici giudiziari”.

