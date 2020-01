TORINO. Sardine: Teatro Erba già sold out per l’evento di Torino

E’ già sold out l’evento che le Sardine terranno a Torino. Sono già tutti prenotati i circa 400 posti del teatro Erba che sabato 25 gennaio ospita ‘Sardine in Erba’, il primo incontro al chiuso del movimento che si svolge con la formula del ted talks, con 15 minuti di dialogo per ogni ospite. Ad aprire l’incontro Mattia Angeleri, rappresentante delle Sardine torinesi. Previsti anche gli interventi del costituzionalista Gustavo Zagrebelsky, dell’ex ct della Nazionale di pallavolo Mauro Berruto e dello spindoctor Federico Bottino, ai quali si aggiungono ora i giornalisti Karima Moual e Luca Rolandi e Sara Diena, del movimento Fridays for Future. “Abbiamo avuto una risposta sopra le aspettative per quel che riguarda le prenotazioni – sottolinea Angeleri – e questo non può che essere di buon auspicio per i futuri eventi che vogliono riavvicinare i cittadini a una politica non superficiale, che approfondisca gli argomenti per consentire una corretta formazione delle opinioni. L’evento non ha un collegamento diretto con le elezioni emiliane ma ha una sua affinità con queste e vuole sostenere il messaggio proposto dal movimento a prescindere da quello che sarà l’esito delle votazioni regionali: se a Bologna è stato importante il numero di persone sceso in piazza data la vicinanza delle elezioni – conclude – a Torino abbiamo pensato a un evento più ristretto in cui poterci confrontare riflettendo sui contenuti, per comprendere le strategie da poter adottare e maturare le proposte che verranno portate al prossimo incontro nazionale delle Sardine”.

