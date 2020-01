TORINO. Salone del Libro invita Altaforte, anzi no. E’ polemica

Una comunicazione commerciale, di quelle automatizzate, non un vero e proprio invito. Ma la mail ricevuta da Altaforte, esclusa la scorsa primavera dal Salone del Libro di Torino perché vicina a CasaPound, è bastata per riaccendere le polemiche. “Accogliamo l’invito, ma la causa di risarcimento per il danno di [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti