TORINO. Rubano una borsa in stazione, arrestati la mattina di Natale

Hanno rubato la borsa ad una donna ma sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria. E’ accaduto alla stazione di Torino Porta Nuova, la mattina di Natale. In manette sono finiti due italiani, un pregiudicato di 23 anni, e una ragazza di 19, entrambi tossicodipendenti. Gli agenti, che li hanno fermati dopo un breve inseguimento, hanno recuperato anche la borsa. All’interno c’erano 250 euro in contanti, i risparmi per i regali di Natale.

