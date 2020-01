TORINO. Ruba abiti di valore e dorme in centro commerciale, arrestato

Una notte chiuso nel centro commerciale per rubare vestiti di marca. Era questo il progetto di un 25enne di origine marocchina, arrestato dagli agenti del commissariato Centro con merce per un valore complessivo di 21 mila euro. Per agire indisturbato, l’uomo ha atteso che La Rinascente di Torino, in via Lagrange, chiudesse. A quel punto ha preso dagli scaffali abiti di ogni genere: alcuni li ha indossati, altri li ha riposti in due borsoni. Poi si è addormentato nella riserva della camiceria, dov’è stato ritrovato il giorno dopo dagli addetti alla sicurezza. A ciascun indumento aveva tolto le placche antitaccheggio utilizzando forbici e una pistola spara punti. Dagli accertamenti è emerso che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, non aveva rispettato un ordine di espulsione dal territorio nazionale. Finito in manette, è accusato di furto aggravato.

