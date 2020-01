TORINO. Rissa in strada in corso Giulio Cesare, 4 feriti

Una rissa tra due nigeriani e due albanesi è scoppiata oggi pomeriggio a Torino in corso Giulio Cesare, all’altezza del civico 99. Nel parapiglia sono volati calci e pugni ed è stato utilizzato un cacciavite. I quattro, con precedenti per spaccio, sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco. Uno è ancora ricoverato con una lesione al bacino e la mandibola rotta. Fermati dagli agenti della polizia municipale, rischiano l’arresto per rissa aggravata. Non sono ancora chiari i motivi dello scontro.

