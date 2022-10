Parlava poco Lucio Libertini. Soprattutto con i giornalisti che amava incontrare tutte le volte che la sua attività parlamentare lo consentiva. “Poche parole – ci diceva – perchè ho il dono della sintesi….”. E non ne diceva mai più di quante non ne fossero necessarie per esprimere un concetto ed essere riportate in un articolo. Mai troppe per non essere travisato. Frasi precise, puntuali, come solo un uomo esperto e navigato, gran conoscitore della materia, avrebbe potuto pronunciare. Negli anni ’80, eletto nel collegio Chivasso-Casale, frequentò con assiduità anche la redazione dell’unico giornale di [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.