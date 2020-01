TORINO. Ricerca: nuova struttura allo Zooprofilattico con 50 giovani

Via libera dell’assessore regionale alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, alla riorganizzazione dell’Istituto Zooprofilattico di Torino. Il piano prevede l’istituzione di una nuova struttura interamente dedicata alla ricerca, che consentirà in breve tempo di dotare l’Istituto di una equipe di circa 50 ricercatori impegnati sui temi di maggiore attualità sanitaria e veterinaria. Icardi ha espresso soddisfazione per “l’assunzione in tempi record dei primi 21 ricercatori, selezionati tra le borse di studio già attive presso l’Ente, a cui si aggiungeranno a breve altre 10 nuove assunzioni”. Entro la fine dell’anno è previsto il completamento dell’organico, con oltre 40 addetti impegnati in attività di ricerca e appartenenti a diverse discipline scientifiche. L’Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta – afferma Icardi – svolge un ruolo fondamentale per la salvaguardia della salute e il rafforzamento della sicurezza alimentare ed è un’eccellenza del nostro Sistema sanitario. Sono grato al direttore Angelo Ferrari e al cda per avere centrato in breve tempo l’ambizioso obiettivo di potenziarlo con questa nuova squadra di giovani ricercatori”

