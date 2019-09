TORINO. Regione: strade, aumentano incidenti per animali selvatici

Anche nel Verbano-Cusio-Ossola si è registrato nel 2018 e 2019 un “forte aumento” di incidenti stradali dovuti ad animali selvatici “come caprioli e cinghiali”. Questo l’esito della seconda tappa, dopo quella di Cuneo, del tour che il vicepresidente della Regione, Fabio Carosso, sta effettuando nelle prefetture in Piemonte. Carosso, ieri, ha preso parte al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del Vco, presieduto dal prefetto Iginio Olita. “Quando avremo il quadro preciso di tutte le province – annuncia – studieremo provvedimenti che, nel rispetto degli animali, non mettano a repentaglio la vita dei cittadini”. Nel corso dell’incontro, si è parlato anche del problema del lupi che attaccano e uccidono pecore o mucche al pascolo con notevole danno economico per gli allevatori. “Approfondiremo – dice Carosso – anche questo tema. Quello che ho avuto modo di appurare finora è che la Regione risarcisce i pastori con grande ritardo e per questo ho chiesto che venga stanziato un apposito fondo in bilancio”.

