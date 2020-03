TORINO. Reale Group, destinati 3 dei 5 milioni stanziati

Reale Group ha già destinato 3 dei 5 milioni stanziati per l’emergenza Coronavirus a progetti concreti definiti grazie a una rete di partnership con Regione Piemonte e varie strutture sanitarie italiane. Con il primo milione di euro, Reale Group ha acquistato e donato agli ospedali piemontesi 30 letti di terapia intensiva (15 su Torino), 10 monitor multi-parametrici e apparecchiature mediche.

“Desideriamo ringraziare Reale Group per aver scelto di scendere in campo e sostenere i nostri territori in un momento così difficile” sottolineano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi.

Il secondo milione è stato destinato alla Lombardia e a Milano. Con tale somma, Fondazione Humanitas per la Ricerca acquista 50 ventilatori polmonari per le strutture ospedaliere: Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, Humanitas Gavazzeni di Bergamo, Humanitas Mater Domini di Castellanza. Il terzo milione è stato donato alla Fondazione Policlinico Gemelli di Roma, per l’acquisto di macchinari in grado di velocizzare la diagnosi da Coronavirus Covid-19 dei pazienti in attesa al pronto soccorso. Una somma di 250.000 euro è stata destinata all’Ospedale Cotugno di Napoli, centro di eccellenza infettivologico del Sud Italia. Reale Mutua ha lanciato anche l’iniziativa di crowdfunding “Donare oggi è il più Reale degli abbracci” www.gofundme.com/realegroup, per coinvolgere nella lotta al Coronavirus delegati, consiglieri, dipendenti, agenti, collaboratori di agenzia, soci, fornitori, partner, tifosi.

