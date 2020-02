TORINO. Protesta No Tav in sede quotidiano La Stampa

Un gruppo di ‘donne No Tav’ ha occupato l’atrio del palazzo che a Torino ospita il quotidiano ‘La Stampa’ e la redazione locale di ‘La Repubblica’. Si tratta di una iniziativa di solidarietà a Nicoletta Dosio, l’attivista di 73 anni in carcere dal 30 dicembre in esecuzione di una pena detentiva. “Lo Stato ci arresta – la ‘ndrangheta fa festa” è lo striscione che è stato esposto insieme alla bandiera del movimento No Tav. “Siamo dentro la sede di Stampa e Repubblica – informa una delle pagine Facebook riconducibili al movimento che si oppone alla Torino-Lione – per denunciare le narrazioni vergognose che il giornalismo fa della violenza sulle donne e sulla terra, a partire dai vergognosi articoli come ‘L’ha uccisa perché l’amava troppo’, fino alla criminalizzazione del movimento No Tav che si oppone da trent’anni a un’opera inutile ambientalmente insostenibile”. “Le donne in rivolta – è la conclusione del testo – scrivono la storia. Vogliamo Nicoletta Dosio libera subito”.

Commenti