TORINO. Progetto “Led per Torino”, la città risparmierà 2mln all’anno

Proseguono gli interventi nell’illuminazione pubblica legati al progetto “Led per Torino’, avviati a dicembre 2019, per la sostituzione complessiva di 7090 lampade apparecchi a led di nuova generazione, 12.000 lanterne semaforiche e oltre 400 centri di controllo degli incroci semaforizzati. “Tra novembre e dicembre 2019 si sono tenuti, presso le sedi di tutte le circoscrizioni, numerosi incontri con i cittadini – spiega l’assessore all’Ambiente della Città di Torino, Alberto Unia – per illustrare il progetto e raccogliere le segnalazioni relative alle criticità riscontrate”.

Nei primi due mesi di attività, sono stati sostituiti 750 apparecchi di illuminazione stradale. Inoltre, a partire dal marzo 2020 e fino a fine anno, è previsto il rinnovo di oltre 6200 lampade nei sottopassi Oddone, Rivoli, Mortara, Spezia, Repubblica, Lingotto e Lanza. L’investimento previsto per l’intero progetto, che si concluderà a dicembre 2020 per i lavori di illuminazione pubblica e a dicembre 2022 per gli impianti semaforici, è di 14 milioni di euro.

Grazie al progetto ‘Led per Torino’, a fine lavori – informa la Città – il risparmio energetico complessivo sarà superiore a 10,3 milioni di KWh, equivalenti a circa il 70% sul consumo attuale, con una riduzione della bolletta energetica per la casse comunali di oltre 2 milioni di euro all’anno. Sarà inoltre evitata l’emissione di 4550 tonnellate di CO2 all’anno e risparmiate 2000 TEP, pari a 15 mila barili di petrolio.

“Il progetto LED PER TORINO – dichiara il presidente di Iren Renato Boero – rappresenta un ulteriore passo avanti per il nostro territorio in termini di attenzione all’ambiente, risparmio energetico e qualità dei servizi, senza dimenticare i significativi benefici economici che questa operazione genera sui costi della Città”.

