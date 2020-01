TORINO. Previsioni meteo per venerdì 10 gennaio

Torino

Nuvolosità irregolare nel corso della mattinata, ma senza fenomeni; cieli generalmente sereni o poco nuvolosi nel pomeriggio. In serata le condizioni meteo non subiranno variazioni. Temperature comprese tra 0°C e +8°C.

Piemonte

Condizioni di tempo stabile nella giornata con nuvolosità diffusa anche compatta sulle pianure orientali della regione, maggiori aperture specie al pomeriggio sulle Alpi.

Ancora condizioni meteo in gran parte stabili sulle regioni settentrionali grazie all’anticiclone che porta però nebbie e nubi basse anche compatte in pianura Padana e lungo le coste della Liguria dove non si escludono delle deboli piogge o pioviggini.

Cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio sulle regioni del Centro Italia eccetto in Toscana con nubi irregolari in transito ma senza precipitazioni associate.

Bel tempo anche al sud Italia eccetto in Sardegna con nuvolosità irregolare in transito e con locali piogge sul versante orientale dell’isola. Tempo asciutto invece sulle restanti regioni meridionali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio.

Temperature senza variazioni nei valori massimi, in calo le minime

