TORINO. Politecnico sempre più green: borraccia agli studenti

Il Politecnico di Torino è sempre più sostenibile. Gli studenti del primo anno delle lauree triennali e magistrali hanno potuto ritirare la borraccia #myPoliTObottle. Un’iniziativa iniziata lo scorso anno per ridurre l’utilizzo della plastica monouso, promossa dal Green Team di Ateneo. #myPoliTObottle si è rinnovata nei colori e nelle grafiche: una borraccia unica, personalizzabile, con cui esprimere se stessi e condividere l’impegno nella riduzione dei consumi di plastica, uno strumento in grado di essere al tempo stesso veicolo di buone pratiche e attivatore di un senso di community fondamentale all’interno dell’ambiente universitario. Uno stimolo all’utilizzo responsabile delle risorse e uno strumento di sensibilizzazione circa le tematiche di sostenibilità promosse dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, fatte proprie dalle strategie e politiche dell’Ateneo e riportate su alcuni modelli della nuova serie di borracce. Nel 2018 sono state installate 7 fontanelle con acqua potabile all’interno del campus politecnico e altre 7 all’esterno, mentre nel corso del 2019 sono state inaugurate anche le fontanelle all’Energy Center e, al Castello del Valentino e al Campus di Mirafiori, tutte sottoposte a costante monitoraggio. Con l’uso delle #myPoliTObottle – dal 1 ottobre 2018 – il risparmio di bottiglie in plastica è stato di oltre 396 mila unità, ovvero 9,3 tonnellate di plastica non utilizzata, con un taglio equivalente in termini di emissioni di CO2 pari a circa 41 tonnellate.

