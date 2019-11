TORINO. Nel bando del MIT svantaggiati alcuni piccoli Comuni

Ci sono “incongruenze” e “distorsioni” nei criteri adottati dai ministeri dei Trasporti e e dell’Economia per individuare gli enti candidabili sul ‘Programma di interventi strutturali per piccoli Comuni fino a 3500 abitanti”. E’ il rilievo di Marco Bussone, presidente nazionale Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), in merito al bando pubblicato ieri sul sito del Mit – e “redatto quando erano ministri Toninelli e Tria” – per l’accesso a contributi destinati a interventi di di manutenzione straordinaria di strade, illuminazione pubblica, strutture comunali, abbattimento di barriere architettoniche, per una dotazione complessiva di 7,5 milioni di euro, residui dei programmi ‘600 campanili’. “Nell’elenco – dice Bussone – c’è Portofino ma manca, ad esempio, Carrega Ligure, il Comune alessandrino con minor densità di popolazione in Italia. Tra i parametri utilizzati ce n’è uno assurdo: viene data priorità ai Comuni con maggior ‘grado di urbanizzazione’. Così potranno presentare domanda di contributi Comuni sì piccoli, ma ben noti, turistici, con altissimi incassi di Imu sulle seconde case, che avrebbero bisogno di altre forme di supporto dallo Stato, e ne rimangono fuori altri a bassa densità di popolazione, con estensioni territoriali notevoli e fragilità marcata, che avrebbero veramente la necessità di beneficiare di contributi per la manutenzione del territorio”. Uncem chiede ai Parlamentari e al Governo “di intervenire per rimediare gli errori, modificare l’approccio ed evitare ennesime incomprensioni tra centro ed Enti locali”.

