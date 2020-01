TORINO. Ndrangheta in Valle d’Aosta, cinque rinvii a giudizio

Arrivano i rinvii a giudizio nell’inchiesta Geenna. La presenza della ‘ndrangheta in Valle d’Aosta sarà lo sfondo di un processo, a porte aperte, che comincerà nel tribunale cittadino l’11 marzo. Gli imputati, così come deciso oggi a Torino dal gup Alessandra Danieli, saranno Marco Sorbara, ex consigliere regionale, Nicola [...]





