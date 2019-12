TORINO. ‘Ndrangheta: Cirio tiene le deleghe di Rosso, per ora no a rimpasti

“Rimpasti in giunta no, per ora tengo le deleghe di Rosso. Non parlo di poltrone mentre sono impegnato a difendere l’onorabilità dell’istituzione che rappresento”. Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, torna così sull’arresto di Roberto Rosso e sulle dimissioni da assessore nel corso della giornata trascorsa in provincia [...]





Commenti