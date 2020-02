TORINO. “Ndrangheta: Carminius, per Rosso processo separato

Non sarà accorpata, almeno per il momento, l’inchiesta di ‘ndrangheta chiamata Carminius con quella che coinvolge l’ex assessore regionale Roberto Rosso, arrestato a dicembre con l’accusa di voto di scambio politico-mafioso. E’ la decisione comunicata stamani dal gup alla ripresa dell’udienza preliminare. L’operazione Carminius si riferisce alla presenza della criminalità organizzata nella zona di Carmagnola (Torino). Per i 34 imputati che hanno scelto il rito ordinario la procura ha ribadito la richiesta di rinvio a giudizio.

