TORINO. Natale: festa per neomamme e neonati all’ospedale Mauriziano

Musica, favole natalizie, poesie, cappellini colorati fatti a mano rallegreranno l’atmosfera della maternità dell’ospedale Mauriziano di Torino. La festa di Natale 2019 per mamme e neonati, in programma alle 13.30 di giovedì 19 dicembre, è organizzata da operatori sanitari, biblioteche civiche torinesi e Mani di Mamma ODV. Con il sottofondo musicale di Bruno De Rossi alla chitarra, le bibliotecarie leggeranno favole e filastrocche natalizie. Saranno poi donati ad ogni neonato una poesia di Antonella Padalino, ostetrica, e un cappellino natalizio morbido e colorato in pregiata lana merinos, fatto a mano dall’Associazione Mani di Mamma Odv, che dal 2018 collabora con il Centro nascita e quest’anno ha contribuito anche alle decorazioni natalizie della Neonatologia.

