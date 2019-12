TORINO. Nasce in Piemonte l’autostrada degli alberi

Un serpentone di 65 mila alberi che corre per 34 chilometri lungo le sponde di un fiume. Sarà così quella che in Regione hanno chiamato il primo prototipo di “autostrada verde” del Piemonte. Un’opera che sarà realizzata accanto al torrente Tiglione, tra le province di Asti e Alessandria, per proteggere la zona dal dissesto idrogeologico “e migliorare – informa una nota – la resilienza rispetto ai fenomeni atmosferici”. Gli alberi saranno piantati entro il 2021 nel quadro di un progetto che, in tutto, costerà 750 mila euro. La ‘fortezza verde’, secondo i tecnici della Regione, farà da barriera alle sostanze inquinanti, che dai terreni non sverseranno più direttamente nel Tiglione; l’Università di agraria di Torino prevede inoltre che la soluzione favorirà l’impollinazione delle coltivazioni e impedirà agli arbusti esotici, dannosi per gli argini, di proliferare. Il progetto, finanziato con un bando del Settore tutela delle acque dell’assessorato all’ambiente, è stato predisposto nelle linee generali dalla provincia di Asti e dagli otto Comuni interessati (Belveglio, Isola d’Asti, Masio, Mombercelli, Montaldo Scarampi, Montegrosso d’Asti, Vigliano d’Asti, Vinchio). Coinvolta nell’operazione anche la provincia di Alessandria. “Quanto i Comuni hanno saputo dell’iniziativa – commenta Matteo Marnati, assessore regionale all’ambiente – si sono accordati facendo squadra. Ed è quello che ci aspettavamo. Molte Regioni, fra l’altro, hanno chiesto al nostro settore di copiare il bando di riqualificazione”. Il 45% della somma è già stato reso disponibile da un ‘atto di liquidazione’ firmato dalla Regione a favore delle due Province, che avranno il ruolo di stazione appaltante.

