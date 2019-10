TORINO. Museo Resistenza, Salizzoni ‘Consiglio rinnovi convenzione’

Il Museo Diffuso della Resistenza rappresenta una realtà di grande importanza per la cultura torinese e piemontese, e non è più accettabile la situazione di incertezza che si protrae da troppo tempo. È giunta ora che le istituzioni, Comune di Torino e Regione Piemonte, dimostrino concretamente di credere nel Museo, risolvendo il problema della direzione, garantendone la sostenibilità finanziaria, tutelando i dipendenti. Quanto prima incontrerò il Presidente Roberto Mastroianni per un approfondimento delle varie problematiche”. Così in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Mauro Salizzoni (Pd). “Il Museo Diffuso è stato negli anni un partner importante per il Comitato Resistenza e Costituzione – aggiunge -: a fine anno è in scadenza la convenzione quinquennale con il Consiglio regionale e chiederò al Presidente Stefano Allasia di affrontare quanto prima la questione, così da garantirne il rinnovo. Occorre, però, che Cirio e l’assessora Poggio escano dal silenzio e assumano impegni precisi. Sarebbe forse urgente mettere intorno ad un tavolo tutti i soggetti interessati, Comune e Regione in primis, ma anche Polo del ‘900 e Comitato Resistenza e Costituzione, per trovare soluzioni condivise per la valorizzazione del Museo e dei valori che esso custodisce e rappresenta. Se c’è davvero interesse, ci si muova subito”.

Commenti