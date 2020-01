TORINO. Monopattino non si attiva, lo scaglia contro un’auto. Arrestato

Ubriaco, ha cercato di tornare a casa con un monopattino, ma senza riuscire ad attivarlo. Così, dopo una decina di minuti, l’ha scaraventato contro le auto in sosta. E’ accaduto in via Saluzzo, a Torino. L’uomo, un albanese di 28 anni, è stato arrestato dai carabinieri per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Nel tentativo di sfuggire alle manette, infatti, si è scagliato contro i militari. A contattare i carabinieri sono stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena. L’uomo è stato sottoposto ad alcune analisi all’ospedale Maria Vittoria: è risultato positivo alle anfetamine, benzodiazepine e con un tasso alcolico pari a 2,44 grammi su litro.

