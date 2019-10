TORINO. Molestie sessuali e razzismo, maresciallo alpini processato

Ha chiesto il rito abbreviato G.G., 35 anni, maresciallo e istruttore di sci della “Brigata Alpina Taurinense”, processato a Torino per tre presunti episodi di violenza sessuale ai danni di tre giovani donne militari, palpeggiate nel corso di allenamenti, e due casi di maltrattamenti, uno ai danni di una ragazza e uno aggravato dal movente razziale contro un sottoposto di origine maghrebina. La proposta è stata formalizzata stamani dal suo avvocato, Riccardo Mazzuchetti Magnani, al gup Valentina Soria. I casi sono avvenuti al Passo del Tonale (Lombardia), Bousson (Valle d’Aosta), Sestriere e Oulx (Torino) nel corso di allenamenti tra il gennaio 2017 e il febbraio 2018. Anche un secondo imputato, un capitano accusato di favoreggiamento, ha chiesto di essere processato col rito abbreviato. Per altri due militari, uno imputato di omessa denuncia e l’altro di tentato favoreggiamento, gli avvocati non hanno chiesto riti alternativi. Alla prossima udienza il 27 novembre il sostituto procuratore Barbara Badellino discuterà la richiesta di rinvio a giudizio e farà la requisitoria per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato. Due persone offese, assistite dall’avvocato Valerio D’Atri, si sono costituite parte civile.

