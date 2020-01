TORINO. mog: Usb revocano sciopero 24/1, ‘apertura Gtt a dialogo’

I sindacati di base Usb hanno revocato lo sciopero proclamato per venerdì 24 gennaio. “Lo abbiamo deciso per le condizioni climatiche particolarmente gravi che hanno portato ai blocchi di circolazione a Torino. Ieri c’è stato un incontro con Gtt che si è impegnata a ristabilire corrette e costruttive relazioni industriali”, spiega l’Usb che ha anche apprezzato “l’apertura della Regione e del Comune ad aprire un dialogo anche con la nostra organizzazione sul piano industriale Gtt”. Confermata la conferenza stampa del 20 gennaio per illustrare i motivi degli scioperi e gli impegni richiesti per il rilancio del trasporto pubblico.

Commenti